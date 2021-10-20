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Эксперт Марголин объяснил, как ударят нерабочие дни по экономике России
Общество
Эксперт Марголин объяснил, как ударят нерабочие дни по экономике России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В последние дни в России все чаще появляется информация о том, что в конце октября может быть объявлен период нерабочих дней. В регионах, где ситуация с коронавирусом обстоит непросто, это может затянуться на две недели, а где попроще — на неделю.

Экономика за время пандемии уже подстроилась под новые реальности, говорят эксперты. ФАН решил подтвердить, так ли это. За комментарием мы обратились к Андрею Марголину, известному экономисту, директору ИФУР, проректору РАНХиГС.

«С точки зрения экономики даже две недели — это не критично. Главное здесь не это, а осознание, которое должно прийти к населению. Люди должны понять необходимость вакцинации. Если мы посмотрим на ситуацию в Израиле, Китае и даже в тех странах, где нет собственной вакцины, доля привитых гораздо больше, чем у нас. Нам нужно проявить коллективную сознательность», — уверен Андрей Марголин.

По словам Марголина, если люди поймут всю важность вакцинации, тогда последствия для экономики не наступят: она будет продолжать восстановительный рост. Пандемия научила экономику быть более гибкой и подстраиваться под современные реалии.

«Это же не только наши оценки. Если мы посмотрим прогнозы, которые дают Всемирный банк и Bloomberg по поводу восстановительного роста нашей экономики, они же довольно оптимистичны. Поэтому все, что в целом делается, получает достаточно позитивную оценку. Но нельзя все время уповать на меры поддержки и адаптацию тех, кто смог это сделать. Необходимо противостоять пандемии коллективно», — говорит Андрей Марголин.

Специалист подчеркивает, пока, к сожалению, коллективное сознание россиян не на должном уровне. Причины, по которым люди до сих пор отказываются от вакцинации, он до конца понять не может.

Ранее ФАН писал, что заболевшая коронавирусом Лариса Гузеева находится в надежных руках. Бывший пациент врача, который в эти дни лечит телеведущую, рассказала, что этот специалист больницы в Коммунарке очень компетентный.

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