Эксперт Марголин объяснил, как ударят нерабочие дни по экономике России

В последние дни в России все чаще появляется информация о том, что в конце октября может быть объявлен период нерабочих дней. В регионах, где ситуация с коронавирусом обстоит непросто, это может затянуться на две недели, а где попроще — на неделю.

Экономика за время пандемии уже подстроилась под новые реальности, говорят эксперты. ФАН решил подтвердить, так ли это. За комментарием мы обратились к Андрею Марголину, известному экономисту, директору ИФУР, проректору РАНХиГС.

«С точки зрения экономики даже две недели — это не критично. Главное здесь не это, а осознание, которое должно прийти к населению. Люди должны понять необходимость вакцинации. Если мы посмотрим на ситуацию в Израиле, Китае и даже в тех странах, где нет собственной вакцины, доля привитых гораздо больше, чем у нас. Нам нужно проявить коллективную сознательность», — уверен Андрей Марголин.

По словам Марголина, если люди поймут всю важность вакцинации, тогда последствия для экономики не наступят: она будет продолжать восстановительный рост. Пандемия научила экономику быть более гибкой и подстраиваться под современные реалии.

«Это же не только наши оценки. Если мы посмотрим прогнозы, которые дают Всемирный банк и Bloomberg по поводу восстановительного роста нашей экономики, они же довольно оптимистичны. Поэтому все, что в целом делается, получает достаточно позитивную оценку. Но нельзя все время уповать на меры поддержки и адаптацию тех, кто смог это сделать. Необходимо противостоять пандемии коллективно», — говорит Андрей Марголин.

Специалист подчеркивает, пока, к сожалению, коллективное сознание россиян не на должном уровне. Причины, по которым люди до сих пор отказываются от вакцинации, он до конца понять не может.

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