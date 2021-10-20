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ФАН публикует кадры с места взрыва в Дамаске
Весь мир
ФАН публикует кадры с места взрыва в Дамаске
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 20 октября. В центре Дамаска произошел теракт. В результате детонации самодельных взрывных устройств был уничтожен автобус, перевозивший чиновников и военнослужащих Министерства обороны Сирии.

Источник международной редакции Федерального агентства новостей смог побывать рядом с местом происшествия практически сразу после инцидента и прислал эксклюзивные кадры с Президентского моста Дамаска.

Сотрудники экстренных служб быстро потушили возгорание и обнаружили еще одно взрывное устройство, которое было обезврежено саперами. Сирийское министерство внутренних дел уже начало расследование инцидента.

После взрыва автобус с военными загорелся
Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Представители командования армии Сирийской Арабской Республики подтвердили информацию о том, что целью теракта стал военный автобус. Сообщается, что 14 граждан погибли, а еще трое были госпитализированы с ранениями.

Глава МВД страны Мухаммад Халид Рахмун уже выступил с официальным заявлением, в котором пообещал найти виновников трагедии и привлечь их к ответственности.

«Мы будем продолжать преследовать террористов, совершивших это отвратительное преступление, где бы они ни находились», — сказал министр.

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сирия взрыв дамаск теракт
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