Москва, 20 октября. Страны Североатлантического альянса сами не захотят принимать Украину в свои ряды, поскольку от нее одни проблемы, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя заявление американского министра обороны Ллойда Остина.

Глава оборонного ведомства США ранее сообщил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО. По мнению Джабарова, это заявление было произнесено с целью успокоить Киев.

«Он может говорить что угодно, он забыл, что он — министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», — отметил сенатор.

Российский политик подчеркнул, что из-за Киева постоянно возникают проблемы, поэтому страны НАТО не захотят иметь в составе Альянса Украину, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, читатели Express раскритиковали НАТО за провокации у российских границ. По их мнению, Альянс может об этом пожалеть.