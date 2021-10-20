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Иммунолог Крючков рассказал, как продление ноябрьских праздников снизит пик заболеваемости
Общество
Иммунолог Крючков рассказал, как продление ноябрьских праздников снизит пик заболеваемости
Федеральное агентство новостей  / 

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, как снижение количества социальных контактов в общественных местах помогает блокировать передачу COVID-19.

Ранее из-за высокого темпа распространения коронавирусной инфекции зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. По мнению вице-премьера, в некоторых регионах страны нерабочие дни следовало бы вводить уже с 23 октября.

«Выходных, которые вводятся в России в ноябре, все-таки мало для локдауна, но это снизит заболеваемость и прервет ряд цепочек распространения COVID-19. Это хорошая мера с точки зрения эпидемиологии. Правда, локдауны длительностью в 2-3 месяца дают больший эффект», — поделился эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Иммунолог отметил, что вакцина — это фундаментальная технология борьбы с эпидемией, но она не работает сама по себе без централизованных противоэпидемических мероприятий.

«Она [вакцина] в какой-то степени работает, но очень медленно. Борьба еще затягивается из-за того, что при невысоких темпах вакцинации вирус успевает адаптироваться к вакцине, это тоже замедляет формирование коллективного иммунитета. Вакцина с такими низкими темпами вакцинации — не решение», — подчеркнул Крючков.

Нужно понимать, что продление выходных дней не станет полноценным локдауном, объяснил иммунолог. Сразу эффекта от изоляции на праздниках ждать нельзя: минимум три недели понадобится, чтобы в реальной жизни его почувствовать.

«Пик новой волны произойдет до конца октября, затем будет небольшое снижение, но цифры все равно останутся высокими. Потом снова пойдет вверх. Поэтому нужно что-то делать с помощью таких мероприятий, как локдауны, поскольку они могут сбить пик», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ревакцинации президента России Владимира Путина против коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь главы государства уверен, что Путин точно ревакцинируется.

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вакцина коронавирус локдаун
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