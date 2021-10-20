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МИД Ливии и ООН обсудили инициативу по обеспечению стабильности в стране
Весь мир
МИД Ливии и ООН обсудили инициативу по обеспечению стабильности в стране
facebook.com  /  وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا

Триполи, 20 октября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла аль-Мангуш встретилась с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и мироустройству Розмари Дикарло и посланником ООН в североафриканском государстве Яном Кубишем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стороны обсудили предстоящую конференцию в Триполи, намеченную на 21 октября. Главной темой министерского заседания станет рассмотрение инициативы по обеспечению стабильности в стране.

«Мероприятие направлено на создание подходящих механизмов для осуществления решений Берлинской I и II конференций, а также резолюций 2570 и 2571 Совета Безопасности ООН по Ливии», — говорится в сообщении ведомства.

Наджла Мангуш также обсудила с официальными лицами ООН вопрос о выводе иностранных войск и наемников из Ливии согласно плану действий, разработанного Совместным военным комитетом «5+5». Это позволит успешно провести президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря.

Министр внутренних дел североафриканского государства Халед Мазен накануне встретился с Розмари Дикарло в Триполи. Он рассказал о готовности силовых структур обеспечить безопасность на избирательных участках во время процесса голосования.

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