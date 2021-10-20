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Читатели Fox News вступились за Олега Дерипаску после обысков ФБР в его доме в Вашингтоне

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:28
Политика
Читатели Fox News вступились за Олега Дерипаску после обысков ФБР в его доме в Вашингтоне
wikipedia.org  /  Flickr: Oleg V. Deripaska/CC BY-SA 2.0

Москва, 20 октября. Обыски ФБР в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне вызвали неожиданную реакцию у простых американцев. Читатели портала Fox News устроили в комментариях настоящее расследование, по итогам которого вскрылась истинная цель «налета» силовиков из здания Эдгара Гувера.

Сами авторы Fox News назвали инцидент в Вашингтоне «налетом», а также напомнили, что миллиардер находится под санкциями Белого дома. Источники прессы в ФБР не раскрыли подробности и цели обыска, но пользователи проанализировали новостную повестку Вашингтона и сформулировали огромное количество теорий об истинной природе акции силовиков: от конспирологических до откровенно насмешливых.

«Расследование ФБР началось еще при (экс-президенте США Дональде. — Прим. ФАН) Трампе, так что я думаю, что "федералы" прячут улики по делу Клинтонов», — заметил пользователь Animosque.

«Уж теперь-то они наверняка "найдут" сфабрикованные доказательства "русского влияния" на Трампа. А потом пойдут очередные "утечки"...» — поддержал его leadweights.

«ФБР устроили этот рейд, чтобы найти улики против (президента США. — Прим. ФАН) Джо Байдена и уничтожить их», — уверен Beijing Biden.

Другая теория американцев, скорее, насмешливая, чем серьезная. Незадолго до начала обысков в Нью-Йорке прошла выставка-аукцион, где были выставлены на продажу картины сына Джо Байдена Хантера. Полотна по ценам шедевров Мане и Дега наверняка должны увешивать стены особняка Дерипаски, шутят пользователи Сети.

«Подсказка: ищите за картинами Хантера», — насмехается UaintNo.

«Готов поспорить: стены его дома покрыты картинами Хантера», — согласился Matthole2.3.

В целом же пользователи Сети вступились за российского миллиардера, чем поддержали американских силовиков. Акция ФБР — часть развязанной Белым домом «охоты на ведьм», и притом трусливая, считают читатели Fox News. Дерипаски не было в доме в Вашингтоне уже более 10 месяцев, рассказал один из комментаторов, и момент наверняка был выбран не случайно — «федералы» побоялись связываться с охраной и юристами предпринимателя.

Американцы уверены: даже если Дерипаску и можно назвать врагом США, то уж точно не самым страшным. И у ФБР «на карандаше» должны быть совершенно другие люди, гораздо более опасные для Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей /

«Пожалуйста, ФБР, организуйте такой же налет на дом олигарха со связями с Китаем. Адрес: Вашингтон, Пенсильвания-авень, 1600 (Почтовый адрес Белого дома. — Прим. ФАН)», — обратился к «федералам» 2Aguy.

«А с живущим в Нью-Йорке коммунистом Джорджем Соросом до сих пор ничего не произошло», — указал на несправедливость reb55.

«Марк Цукерберг потратил 419 миллионов долларов, чтобы купить президентские выборы, почему ФБР до сих не вломилось в его дом?!» — негодует gnewtonalaska.

Обыски в доме бизнесмена Олега Дерипаски прошли 19 октября. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники, обвинения против предпринимателя не выдвигались.

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