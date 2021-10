Читатели Fox News вступились за Олега Дерипаску после обысков ФБР в его доме в Вашингтоне

Москва, 20 октября. Обыски ФБР в доме российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне вызвали неожиданную реакцию у простых американцев. Читатели портала Fox News устроили в комментариях настоящее расследование, по итогам которого вскрылась истинная цель «налета» силовиков из здания Эдгара Гувера.

Сами авторы Fox News назвали инцидент в Вашингтоне «налетом», а также напомнили, что миллиардер находится под санкциями Белого дома. Источники прессы в ФБР не раскрыли подробности и цели обыска, но пользователи проанализировали новостную повестку Вашингтона и сформулировали огромное количество теорий об истинной природе акции силовиков: от конспирологических до откровенно насмешливых.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville⁩ pic.twitter.com/KVaN0t9dxU