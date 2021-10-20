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Юный танцор из Китая покоряет интернет заразительными движениями
Видео

Юный житель китайской провинции Цзиньцзян Кайсян Лай увлекся брейк-дансом в возрасте четырех лет. Пока его сверстники в детском саду смотрели мультфильмы, мальчика было не оторвать от видеороликов с выступлениями известных танцоров.

Однажды интерес ребенка к танцам заметила его мама. Она сразу подыскала ему хорошего тренера и хореографическую школу.

«Я не строю для своего сына никаких особых планов на будущее, я просто надеюсь, что он не потеряет интерес к этому и достигнет больших результатов», — рассказала мама мальчика.

Малыш Лай быстро освоил сложные движения, взятые из брейка и уличных танцев. По словам тренера, мальчик чувствует ритм даже без музыки и отлично импровизирует.

«Прошло два года с тех пор, как Лай начал танцевать верхний брейк. Он ходил в детский сад, и успевал заниматься танцами почти каждый день. Он приходил в студию и практиковался примерно с четырех до десяти часов вечера. Сейчас он учится в начальной школе и не может часто заниматься из-за учебы», — вспомнил тренер Цзянь.

Учитель и мать малыша надеются, что он не потеряет интерес к хореографии, начнет активно заниматься спортом и будет прогрессировать в своем увлечении.

«Поскольку уличные танцы сегодня являются одним из направлений Олимпийских игр, я надеюсь, что он будет участвовать в этих больших соревнованиях, и завоюет награды для своей страны», — отметила мама.

Пока юный Кайсян Лай завоевывает сердца своих сверстником и выкладывает видео со своими движениями в интернет, где набирает множество просмотров и лайков.

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китай ребенок брейк-данс танцор
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