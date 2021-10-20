Триквел «Убить Билла» может стать финальным фильмом Квентина Тарантино

Рим, 20 октября. Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино рассказал, каким может выйти его финальный фильм. Культовый кинематографист рассматривает два основных варианта.

Тарантино поделился планами, касающимися его финальной ленты, на кинофестивале в Риме. Режиссер рассказал, что заключительной лентой в его карьере может стать триквел проекта «Убить Билла».

Второй вариант, рассматриваемый сценаристом, — спагетти-вестерн с элементами комедии. Если Тарантино в итоге выберет его, то каждый из главных героев ленты будет говорить на своем языке.

«Тот же мексиканский бандит будет говорить по-итальянски, герой — по-американски, шериф — по-немецки, а мексиканка в салуне — по-израильски», — уточнил режиссер.

Квентин Тарантино признавался, что хотел бы снять ремейк культового боевика «Рэмбо: Первая кровь», если бы у него была возможность работать без ограничений. При этом сценарист взял бы на главную роль актера Адама Драйвера.