Цыгане города Ирпень на Украине просят защитить их от радикалов

Киев, 20 октября. Представители цыганской общины города Ирпень Киевской области записали видеообращение, в котором просят защитить их от украинских националистов. Накануне их поселение подверглось атаке радикалов, передает информационное агентство «Новороссия».

Цыгане говорят на видеозаписи, что они родились и живут на украинской земле, но это не мешает фашиствующим молодчикам их угнетать, подвергать оскорблениям и унижениям, а иногда и прибегать к открытому насилию.

«Фашисты здесь хотят устроить Бабий Яр», — заявляют они.

Выступающая от лица собравшихся цыганка просит граждан Украины защитить их от произвола националистов. Матери боятся отпускать детей в школу, так как им постоянно угрожают расправой, говорит женщина на видео. Она уверяет, что цыганская община города Ирпень не имеет никакого отношения к наркотикам, работорговле или каким-либо другим противозаконным действиям, в которых обвиняют цыган радикалы, чтобы оправдать свою агрессию.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе на Украине. По ее мнению, для минимизации последствий катастрофической ситуации в энергетической сфере необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий.