Сергей Лавров встретился с представителями «Талибана» в Москве

Москва, 20 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Переговоры главы ведомства с талибами проходят за закрытыми дверями в «Президент-Отеле» перед началом заседания в «московском формате» по стабилизации ситуации в Афганистане.

В рамках «московского формата» стороны обсудят развитие военно-политической ситуации в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее проинформировал, что во время переговоров в Москве вопрос признания власти талибов в Афганистане обсуждаться не будет. По словам дипломата, об этом говорить пока преждевременно.

1 Организация запрещена на территории РФ.