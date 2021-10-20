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Сергей Лавров встретился с представителями «Талибана» в Москве

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:19
Политика
Сергей Лавров встретился с представителями «Талибана» в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с представителями движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Переговоры главы ведомства с талибами проходят за закрытыми дверями в «Президент-Отеле» перед началом заседания в «московском формате» по стабилизации ситуации в Афганистане.

В рамках «московского формата» стороны обсудят развитие военно-политической ситуации в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее проинформировал, что во время переговоров в Москве вопрос признания власти талибов в Афганистане обсуждаться не будет. По словам дипломата, об этом говорить пока преждевременно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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