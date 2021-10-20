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Безруков обратился к поклонникам после госпитализации с COVID-19

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:22
Общество
Безруков обратился к поклонникам после госпитализации с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Станислав Черушев

Москва, 20 октября. Народный артист России Сергей Безруков обратился к поклонникам после госпитализации в одну из московских клиник с коронавирусом нового типа. Артист рассказал подробнее о своем состоянии.

Звезда телесериала «Бригада» рассказал подписчикам в социальной сети Instagram о госпитализации. Он призвал не беспокоиться о его состоянии, поскольку болезнь протекает в легкой форме и чувствует он себя хорошо. Спустя некоторое время после сообщения о заболевании артист выложил серию Stories, в которых объяснил, почему не остался дома.

«Чувствую себя замечательно, не переживайте, все хорошо <...> Я бы ушел на удаленку, но дело в том, что мне некуда уйти, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс дети у меня маленькие», — поделился актер.

Он отметил, что изначально планировал поехать на дачу, где сможет побыть вдалеке от семьи, чтобы никого не заразить. Однако загородный дом находится достаточно далеко от Москвы и ему будет неудобно ездить в клинику на процедуры, необходимые при коронавирусе. Для того чтобы не подвергать риску здоровье близких, Безруков решил лечь в больницу, отдавшись в руки медицинским специалистам.

Prt Scr instagram.com / @s_bezrukov

Художественный руководитель Московского губернского театра отметил, что причиной болезни мог стать ослабленный иммунитет и отсутствие ревакцинации. Актер считает, что легкому течению болезни он обязан первой вакцине. Своих поклонников Безруков призвал не беспокоиться, поскольку на время болезни он сможет наконец-то отоспаться и отдохнуть.

Ранее директор известного актера Ирина Савилова прокомментировала сведения о его болезни в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

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госпитализация безруков коронавирус
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