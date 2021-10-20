NI: новый российский Т-90 обретет популярность на международном рынке вооружений

Вашингтон, 20 октября. Модернизированный танк российского производства Т-90 может обрести огромную популярность на международном рынке вооружений за счет своих характеристик, считают американские эксперты.

Российские войска имеют в своем распоряжении примерно 350 танков Т-90 на службе и еще несколько сотен экземпляров на складах, отметил аналитик из США Марк Эпископос в своей статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, у командования ВС РФ имеются грандиозные планы на счет этой боевой машины.

Специалисты из России улучшили танк и выпустили модель Т-90М «Прорыв», которая получила более совершенное оснащение, чем ее предшественники, обратил внимание автор материала. Он сослался на слова источника в российской оборонной промышленности, рассказавшего ТАСС о дополнительном комплекте оптоэлектронного оборудования, которым будет оснащена машина, однако конкретной информации о приборах нет.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Т-90М является самой передовой версией танка, подчеркнул Эпископос. Он уточнил, что образец имеет башню новой конструкции, систему управления огнем «Калина», усиленное бронирование, самую новую модификацию 125-миллиметрового орудия 2А46М, а также динамическую защиту «Реликт». Тем не менее модернизация Т-90М все еще не окончена, так как пакет улучшений находится на рассмотрении.

Инженеры в настоящий момент работают над новой облегченной версией боевой машины, отметил журналист, сославшись на заявление представителей российской госкомпании «Рособоронэкспорт». Эпископос раскрыл рецепт будущего экспортного успеха этой версии Т-90, спрогнозировав высокую популярность танка на международном оружейном рынке.

«Рособоронэкспорт ожидает производства более легкой версии этого танка, адаптированной к требованиям некоторых зарубежных заказчиков. Это значительно повысит его экспортную привлекательность», — приводит аналитик информацию, предоставленную госкомпанией из России.

Инфореактор /

Ранее коллега Эпископоса аналитик Чарли Гао решил сравнить российский Т-90М с последней модификацией американского танка Abrams, столкнув в «битве» обе машины. Эксперт проанализировал характеристики и возможности образцов, чтобы узнать, кто бы вышел победителем из возможной схватки на поле боя.

Кроме того, российские военные использовали другой отечественный танк — Т-72, в ходе учений на территории Таджикистана, передает RT. Известно, что маневры проходили на двух полигонах Ляур и Самбули, расположенных в горной местности.