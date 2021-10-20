Ведущего передачи «Доброе утро» Сергея Бабаева госпитализировали с коронавирусом

Москва, 20 октября. Ведущий передачи «Доброе утро», выходящей на Первом канале, Сергей Бабаев заболел COVID-19. Звезду телеэкрана госпитализировали с пневмонией.

Бабаев заметил первые признаки коронавируса несколько дней назад. Среди симптомов у 45-летнего ведущего наблюдались одышка, кашель и повышенная температура, пишет Telegram-канал Mash.

Врачи выявили у звезды передачи «Доброе утро» пневмонию в стадии КТ2. Это означает, что его легкие поражены на 25–50%. Кроме того, у Бабаева наблюдаются признаки цитокинового шторма. Медики оценивают состояние телеведущего как среднетяжелое.

Ранее в больницу с коронавирусом попал актер Сергей Безруков. Похоже, артист переносит COVID-19 в легкой форме.