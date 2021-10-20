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Ведущего передачи «Доброе утро» Сергея Бабаева госпитализировали с коронавирусом

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:22
Общество
Ведущего передачи «Доброе утро» Сергея Бабаева госпитализировали с коронавирусом
Prt Scr youtube.com  /  ТЕХНОГРАД ТВ

Москва, 20 октября. Ведущий передачи «Доброе утро», выходящей на Первом канале, Сергей Бабаев заболел COVID-19. Звезду телеэкрана госпитализировали с пневмонией.

Бабаев заметил первые признаки коронавируса несколько дней назад. Среди симптомов у 45-летнего ведущего наблюдались одышка, кашель и повышенная температура, пишет Telegram-канал Mash.

Врачи выявили у звезды передачи «Доброе утро» пневмонию в стадии КТ2. Это означает, что его легкие поражены на 25–50%. Кроме того, у Бабаева наблюдаются признаки цитокинового шторма. Медики оценивают состояние телеведущего как среднетяжелое.

Ранее в больницу с коронавирусом попал актер Сергей Безруков. Похоже, артист переносит COVID-19 в легкой форме.

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