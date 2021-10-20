Эксперты 19FortyFive назвали атомный дрон «Посейдон» самым смертоносным оружием в истории

Вашингтон, 20 октября. Атомный беспилотник «Посейдон» и зенитный ракетный комплекс С-400 вошли в пятерку самого смертоносного оружия в истории. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Первую строчку рейтинга занимает атомный дрон «Посейдон», который на Западе прозвали оружием «судного дня». Подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой обладает неограниченной дальностью действия. При этом аппарат может оснащаться ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн, передает «ПолитРоссия».

«Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США в любой точке побережья», — говорится в публикации.

На втором месте оказался зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», который прославился своей смертоносной силой. Он способен уничтожать вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники, а также перехватывать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 400 километров.

Пресс-служба Западного военного округа /

Третью строчку рейтинга занимает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Он вооружен скорострельными зенитными пушками и 12 ракетами класса «земля-воздух».

Фото пресс-службы ЗВО /

На четвертой позиции расположился ударный вертолет Ми-28НМ. Машина оснащена современным радиолокационным оборудованием, которое обеспечивает пилоту полную ситуационную осведомленность и обзор, позволяя выполнять боевые задачи в любое время суток.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Пятое место в рейтинге занял стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования «Ярс». Это вооружение способно молниеносно нанести неприятелю сокрушительный урон.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Ранее стало известно, что специалисты Новосибирского приборостроительного завода разработали очки дополненной реальности для боевой экипировки «Ратник». С помощью очков боец сможет получать информацию от командования. Кроме того, они способны отображать электронный прицел и транслировать видеоизображение с внешних источников, передает телеканал «360».