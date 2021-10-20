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Лента
20 октября 11:59
11:58
Экономика
Посол в ФРГ Нечаев: «Северный поток — 2» отвечает интересам населения Германии
11:58
Политика
Лавров похвалил усилия нового Правительства Афганистана по стабилизации обстановки в стране
11:56
Происшествия
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю загоревшегося автомобиля в Кузбассе
11:54
Спорт
Малафеев считает, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу» в матче ЛЧ
11:54
Весь мир
ФАН публикует кадры с места взрыва в Дамаске
11:53
Весь мир
В Сенате Бразилии рекомендовали открыть дело против Болсонару
11:53
Общество
Эксперт Марголин объяснил, как ударят нерабочие дни по экономике России
11:53
Весь мир
Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы
11:53
Общество
Оперштаб сообщил о 1028 умерших от COVID-19 в России за сутки
11:52
Происшествия
Подросток серьезно пострадал при столкновении автобуса и легковушки на юго-западе Москвы
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«Этот день в истории». Что произошло 20 октября, праздники, факты, люди
Видео

Сегодня могут порадоваться люди, умеющие готовить, — 20 октября отмечается Международный день повара. Для тех, кто совсем не ладит с кухонной утварью и продуктами — это отличный повод получить мастер-класс. На интернет-площадках публикуется множество видео-рецептов и «обучалок» для новичков.

Мы должны беречь братьев наших меньших. Сегодня отмечается Международный день ленивца. Есть шесть видов этих милейших созданий, один из которых — трехпалый карликовый ленивец. Он находится под угрозой исчезновения, поэтому люди обязаны всеми силами сохранить его существование.

Сегодня свой день рождения отмечает американская легенда рэпа — Снуп Догг. Он является живым символом всей музыкальной индустрии США. Пожелаем ему долгих лет жизни и творческий взлетов.

Чем еще запомнится 20 октября, узнаете в новом выпуске передачи «Это день в истории».

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