«Этот день в истории». Что произошло 20 октября, праздники, факты, люди

Сегодня могут порадоваться люди, умеющие готовить, — 20 октября отмечается Международный день повара. Для тех, кто совсем не ладит с кухонной утварью и продуктами — это отличный повод получить мастер-класс. На интернет-площадках публикуется множество видео-рецептов и «обучалок» для новичков.

Мы должны беречь братьев наших меньших. Сегодня отмечается Международный день ленивца. Есть шесть видов этих милейших созданий, один из которых — трехпалый карликовый ленивец. Он находится под угрозой исчезновения, поэтому люди обязаны всеми силами сохранить его существование.

Сегодня свой день рождения отмечает американская легенда рэпа — Снуп Догг. Он является живым символом всей музыкальной индустрии США. Пожелаем ему долгих лет жизни и творческий взлетов.

Чем еще запомнится 20 октября, узнаете в новом выпуске передачи «Это день в истории».