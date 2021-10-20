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Фотография Поклонской в новом мундире вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter
Политика
Фотография Поклонской в новом мундире вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Прая, 20 октября. Пользователи российского сегмента интернета поздравили бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую с назначением на пост посла России в Республике Кабо-Верде.

Дипломат опубликовала фотографию в Twitter в мундире. Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей социальной сети. Неравнодушные россияне пожелали Наталье Поклонской успехов на новой должности.

«Красавица, умница!!! Желаю Вам, Наталья, успехов в работе на благо нашей Родины России», — написала Валентина Анатольевна.

Пользователь под ником Yury Kuznetsov уверен, что Поклонская сумеет оживить скучную жизнь Кабо-Верде.

«Наталья! Вы супер! Желаю Вам большого позитива на новой должности! И возвращайтесь к нам решать проблемы простых людей!!!» — пишет юзер Павел 3366.

Земляки дипломата из Крыма также поздравили Наталью Поклонскую. Пользователи Twitter уверены, что новый посол сумеет отстоять интересы России.

«Наталья, желаю вам достичь успехов на поприще дипломатической службы, и находится на страже интересов Российской Федерации. Привет вам от крымчан», — написал Юрий Владимирович.

Пользователи также вспомнили гневную реакцию Украины на назначение Поклонской и попытки Киева настоять на экстрадиции посла. Комментаторы призвали дипломата не обращать внимание на мнение украинских националистов.

«Уважаемая Наталья! Вы молодец! Не обращайте внимание на недобитых бендеровцев. История этих отщепенцев не научила, что зло будет наказано. Удачи Вам на новом месте работы во благо нашей великой и могучей России», — заключили пользователи Twitter.

Как стало известно ранее, Поклонская заявила об исполнившейся мечте после назначения на пост посла в Кабо-Верде. По словам политика, ей нравится дипломатическая работа.

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поклонская twitter посол кабо-верде
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