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США планируют разместить в Греции четыре новые военные базы

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:08
Армия
США планируют разместить в Греции четыре новые военные базы
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 20 октября. Вашингтон и Афины подписали соглашение, которое позволит Пентагону разместить на территории Греции четыре новые военные базы.

Новые военные объекты будут размещены в Волосе, Александруполисе, Литохоро, а также на острове Крит, где уже действует одна американская база.

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил, что США разместят свой военный контингент на греческой территории. По данным СМИ, выведенные из стран Ближнего Востока американские военные будут направлены в Грецию. По мнению Вашингтона, появление новых баз ВС США в Греции «повысит стабильность на востоке Средиземного моря».

Напомним, летом 2021 года боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая группировка) начали в Афганистане масштабную наступательную операцию после начала вывода американских войск из республики. Талибам удалось в кратчайшие сроки захватить страну, после чего они объявили об окончании войны в Афганистане, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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