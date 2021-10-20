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Эфир: Могут ли власти, производители и торговые сети сбить цены на продовольствие
Экономика
Эфир: Могут ли власти, производители и торговые сети сбить цены на продовольствие
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

В среду, 20 октября, с 15:30 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают общемировой рост цен на продовольствие и его влияние на стоимость продуктов на российских прилавках.

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние десять лет, поднявшись сразу на 27%. Подорожание пришло и в Россию, где стоимость продуктов возросла примерно на 10%. При этом динамика роста сохраняется, а значит, к концу года мы увидим новые ценники на прилавках магазинов.

Могут ли власти, производители и торговые сети сбить цены на продовольствие?

Когда российские фермеры смогут напрямую торговать своей продукцией?

Почему до сих пор существует негласная «плата за вход» на полки торговых сетей?

Может ли государство регулировать торговые наценки?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда и депутат петербургского ЗакСа, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Панов.

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панов фермеры продовольствие цены на продукты шконда
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