Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы

Гватемала, 20 октября. Более 200 сотрудников спецназа Национальной полиции Гватемалы вернули контроль над зданием конгресса после вторжения военных ветеранов, требующих экономической компенсации за свою службу. Об этом сообщает агентство EFE.

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов на территории вокруг Конгресса, а также исторического центра столицы Гватемалы.

#URGENTE | Militares retirados toman Congreso de #Guatemala. Exigen indemnización por el trabajo que realizaron durante el conflicto armado interno en los años 80. Congresistas y personal administrativo atrapados en las instalaciones. Habrían amenazado con tomar el aeropuerto. ???????? pic.twitter.com/AYJp7rSBcZ — Rei Gómez (@ReiGomezR) October 19, 2021

Военные ветераны проникли в здание парламента через парковку. Им удалось поджечь некоторые офисные помещения и по меньшей мере пять транспортных средств.

Полиция эвакуировала более 100 работников и членов Конгресса Гватемалы через запасные выходы, в том числе через крышу. Тем не менее многие сотрудники раскритиковали в социальных сетях медлительность правоохранительных органов при восстановлении контроля над ситуацией.

Конгрессмен Луис Фернандо Пинеда попросил о помощи на своей странице в Twitter, сообщив, что у бывших военных в руках мачете и камни. Он добавил, что протестующие сумели попасть в здание законодательного органа, выломав железные ворота парковки.

#Guatemala Veteranos militares ingresan a las instalaciones del Congreso de la República, en las calles corretean a las fuerzas de la PNC pic.twitter.com/xAnA28uEpI — Revista El Maíz Guatemala (@elmaizgt) October 19, 2021

«Мы побежали, чтобы сесть в патрульные машины и покинуть место демонстраций через Девятый проспект. Мы потрясены. Бывшие военные слишком жестоки, у них мачете и камни, они угрожают нам. Демонстранты подожгли мой офис и повредили машины на парковке», — отметил Пинеда.

Бывшие участники боевых действий в период внутреннего вооруженного конфликта в 1960–1996 годах организовали протесты, продлившиеся несколько дней подряд в течение двух недель, 19 октября они решили предпринять действия против Конгресса.

#Guatemala

La PNC informó que capturó a dos personas por ser presuntos responsables de haber participado en el daño a instalaciones del Congreso y dañar equipo de particulares. pic.twitter.com/1wFfjSY7Bh — El Noticiero (@elnoticiero_6) October 19, 2021

Требования ветеранов рассматриваются Комиссиями по обороне, финансам и правам человека законодательного органа. Инициатива выдвигает предложение о выплате в общей сложности 15,5 тыс. долларов каждому бывшему военнослужащему или их родственникам, если они уже скончались.

Militares veteranos rodean el congreso de la República de #Guatemala para exigir una compensación económica por haber participado en el conflicto armando interno. pic.twitter.com/cmw7yh29fb — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) October 19, 2021

Материальные компенсации ветеранам войны были одним из предвыборных обещаний президента Алехандро Джаматтеи в 2019 году.

Гражданская война завершилась 19 декабря 1996 года после подписания мирного соглашения между правительством и ополченцами от Гватемальского национального революционного единства (URNG). В ходе конфликта, который продолжался более 35 лет, погибли по меньшей мере 250 тысяч человек.