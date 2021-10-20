Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 13:26
13:20
Общество
Милонов резко высказался о поцелуе Собчак с Ивлеевой
13:20
Армия
Шойгу отметил резкий рост активности авиации НАТО вблизи российских границ
13:19
Экономика
Президент РТС Аркуша предупредил правительство о возможном дефиците дизтоплива
13:17
Весь мир
Взрыв прогремел на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама
13:13
Политика
Публицист Чаусов объяснил политический смысл прохода эскадры РФ и КНР у японских островов
13:11
Общество
Мэрил Стрип и Кит Харингтон снимутся в сериале об экологии
13:10
Спорт
Станислав Черчесов ответил на обвинения Андрея Канчельскиса о коррупции в сборной России
13:07
Армия
Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала США и баз для его размещения в Европе
13:07
Общество
Оперштаб Москвы отметил рост заболеваемости коронавирусом в городе
13:07
Общество
Сыгравший Мориарти в советской экранизации Шерлока Холмса актер Евграфов умер в 73 года
Все новости

Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы

  /   Обновлено: 20 октября 2021 11:59
Весь мир
Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы
Global Look Press  /  Miguel Juarez Lugo / ZUMAPRESS.com

Гватемала, 20 октября. Более 200 сотрудников спецназа Национальной полиции Гватемалы вернули контроль над зданием конгресса после вторжения военных ветеранов, требующих экономической компенсации за свою службу. Об этом сообщает агентство EFE.

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов на территории вокруг Конгресса, а также исторического центра столицы Гватемалы.

Военные ветераны проникли в здание парламента через парковку. Им удалось поджечь некоторые офисные помещения и по меньшей мере пять транспортных средств.

Полиция эвакуировала более 100 работников и членов Конгресса Гватемалы через запасные выходы, в том числе через крышу. Тем не менее многие сотрудники раскритиковали в социальных сетях медлительность правоохранительных органов при восстановлении контроля над ситуацией.

Конгрессмен Луис Фернандо Пинеда попросил о помощи на своей странице в Twitter, сообщив, что у бывших военных в руках мачете и камни. Он добавил, что протестующие сумели попасть в здание законодательного органа, выломав железные ворота парковки.

«Мы побежали, чтобы сесть в патрульные машины и покинуть место демонстраций через Девятый проспект. Мы потрясены. Бывшие военные слишком жестоки, у них мачете и камни, они угрожают нам. Демонстранты подожгли мой офис и повредили машины на парковке», — отметил Пинеда.

Бывшие участники боевых действий в период внутреннего вооруженного конфликта в 1960–1996 годах организовали протесты, продлившиеся несколько дней подряд в течение двух недель, 19 октября они решили предпринять действия против Конгресса.

Требования ветеранов рассматриваются Комиссиями по обороне, финансам и правам человека законодательного органа. Инициатива выдвигает предложение о выплате в общей сложности 15,5 тыс. долларов каждому бывшему военнослужащему или их родственникам, если они уже скончались.

Материальные компенсации ветеранам войны были одним из предвыборных обещаний президента Алехандро Джаматтеи в 2019 году.

Гражданская война завершилась 19 декабря 1996 года после подписания мирного соглашения между правительством и ополченцами от Гватемальского национального революционного единства (URNG). В ходе конфликта, который продолжался более 35 лет, погибли по меньшей мере 250 тысяч человек.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы
беспорядки гватемала
Комментировать