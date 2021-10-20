Публицист Мармазов размышляет о реакции ОБСЕ на похищение офицера ЛНР украинскими силовиками

ФАН представляет новую авторскую колонку публициста Руслана Мармазова, написанную в подзабытом сегодня жанре острого политического памфлета. Тема — реакция ОБСЕ на похищение офицера ЛНР украинскими силовиками и протесты жителей Донецка в связи с этой провокацией.

Обращаем внимание: мнение уважаемого колумниста является его личной позицией и может не совпадать с мнением редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По уши в донецком коктейле. Колонка Руслана Мармазова о «приключениях» миссии ОБСЕ

Записывайте рецепт коктейля. Удивите друзей на какой-нибудь вечеринке. Берете стопку, цилиндрическую, без ножки, ее еще иногда называют шот, и в равных пропорциях заполняете тремя слоями напитков. Надо исхитриться, чтобы они не смешались. На дно — гренадин. Затем голубой ликер. Сверху черный ром.

В вашей емкости окажется жидкий флаг ДНР. Коктейль и название носит соответствующее — «ДНР». В Донецке он довольно популярен. Напиток подают во многих местных заведениях, в том числе и в баре отеля Park Inn. Это немаловажная деталь.

За последнее время коктейля этого в указанной гостинице почти наверняка было выпито несколько ведер. Тем паче, что стоит стопочка «ДНР» совсем недорого. А квартирует в донецком Park Inn давно и усидчиво миссия ОБСЕ. Участникам которой, кроме как коктейлями, вот уже несколько дней заняться нечем.

Их место расположения плотно обложили местные жители. Расставили палатки, развернули полевую кухню, ощетинились плакатами протестного содержания — блокируют гостиницу вместе с ОБСЕ. Причем обещают, что акция будет бессрочной, если только не случится одно событие, о котором скажу чуть дальше.

Чтобы не скучать самим, а заодно и взбудоражить служивых из ОБСЕ, дончане, например, включают по утрам Гимн России. Сами слушают по стойке смирно и от иностранных деятелей, если вдруг кто из них окажется на крыльце отеля, требуют того же. А еще обитатели палаточного городка делают зарядку под музыку. Под Высоцкого, например:

«Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите, три-четыре!»

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

В это время персонажи из ОБСЕ выбегают на крылечко с телефонами, снимают местную экзотику. Станут показывать дома, рассказывать, как непросто им выживалось в «агрессивной среде».

Если обратиться к ретроспективе вопроса, то в Донецке (ровно как и в Луганске) миссию ОБСЕ никогда не любили. Собственно, а с чего бы ее любить? Появилась она с началом донбасской войны. Что само по себе уже плохо. Для подавляющего большинства местного населения белые джипы ОБСЕ — символ враждебной силы, каким-то образом внедренной прямо в центр Донецка.

Разумеется, тут принято считать, что ОБСЕ, как и любое порождение западной цивилизации, не может быть на нашей стороне. Стало быть, эта миссия на стороне Украины, которая вот уже восемь лет систематически утюжит населенные пункты Донбасса своей артиллерией. Отсюда и избирательность зрения представителей ОБСЕ, уже вошедшая глубоко в мемы.

Один местный магазин, торгующей оптикой, даже как-то объявил акцию, мол, сотрудникам ОБСЕ — очки бесплатно. Публика по этому поводу, разумеется, потешается:

«Слепые наблюдатели!»

А уж не показать неприличный жест в адрес мчавшегося по городу эскорта из белых джипов с флажками среди дончан считается чем-то сродни дурному тону.

Впрочем, такая острота восприятия была в начале трагедии, в 2014-2015 году. Потом обсешные джипы примелькались.

Нет, тренированный глаз выхватывал их из общего автомобильного потока, отмечал где-то там в глубине подсознания, вызывал глухое ворчание полушепотом или в полный даже голос. Но не более того. Затянувшаяся война предложила дончанам проблемы куда как более ощутимые, чем горстка зарубежных гостей, обитающих в гостинице в самом центре столицы ДНР.

Кстати, для самого отеля это просто находка. Туристического ажиотажа в Донецке по объективным причинам не наблюдается, а тут постоянная загрузка номеров, ресторанов. Причем клиенты солидные, платят, не торгуясь. Не шалят и не бедокурят.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Невзирая на отсутствие симпатий местного населения, к чему ОБСЕ, скорее всего, не привыкать, в самом отеле, как и в Донецке вообще, миссионеры должны чувствовать себя в безопасности. Park Inn не является режимным объектом. Любой может зайти, скажем, посидеть в баре или ресторации. Обсешники дорогой виски пьют, и ты садись — борща посербай с говядиной (240 рублей за миску). Но дончане почему-то обходят заведение стороной. Брезгуют, что ли?

Впрочем, квартирантов это обстоятельство только радует. Чем меньше контактов с дончанами, чьи нервы измочалены войной, а действия не всегда предсказуемы, — тем лучше.

А так — красота же: сели на джипы, съездили на работу. Или в офисный центр «Северная Пальмира», что находится минутах в десяти езды от отеля (там арендованы офисы для ОБСЕ), или уж вовсе на передовую. Отработали, с серьезным видом походили, что-то такое записали и в гостиницу, отдыхать и коктейли пить.

Просто для информации: около отеля паркуется четыре десятка джипов ОБСЕ. Раньше была еще пара специальных броневиков — пожарный, санитарный — сейчас чего-то нет. Уехали.

Кстати, о выездах к линии фронта. Это уже не поверье, а проверенный факт. Если джипы ОБСЕ находятся в населенном пункте, ВСУ по нему стрелять не станут.

Был я как-то в поселке Зайцево, что под Горловкой, — наш маленький донбасский Сталинград, истерзанный донельзя украинской армией, чуть ни весь разрушенный. Так вышло, что пока я там находился, какие-то свои дела и миссия ОБСЕ неподалеку решала. Опытные зайцевские обитатели так и сказали — дескать, нечего сейчас бояться. Вот уедут джипы — тогда и жди обстрел. Как в воду глядели!

До резких, в меру, конечно, телодвижений дончан в направлении миссии ОБСЕ дошло, пожалуй, только во второй раз. Впервые протестные акции, причем вплоть до многотысячного митинга, состоялись пять лет тому назад. Тогда в напряженной и без того атмосфере витала идея вооружить миссию ОБСЕ. По понятным причинам местным это не понравилось, о чем они и громко сообщили.

Нельзя сказать, что вследствие этого, но именно после протестных акций тема вооружения ОБСЕ, абсурдная по самой своей сути, свернулась и больше никогда не была извлечена наружу.

Теперь повод для шума и возмущения, понятно, даже более значительный, чем пятилетку тому назад. Украинская сторона захватила в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Федеральное агентство новостей /

Если честно, официальный Киев никогда не создавал иллюзий, что считает участников процесса со стороны ДНР и ЛНР сколько-нибудь легитимными фигурами. Но и подобного вероломного хамства украинские оппоненты себе не позволяли. Побаивались реакции международной общественности. Того же ОБСЕ хотя бы, для которого любое нарушение хрупкого равновесия на любом участке соприкосновений — проблема. Во всяком случае, они так уверяют.

Перестали ли украинцы бояться выкидывать подобные фортели или решили запустить пробный камень и посмотреть, какой будет эффект, — это не слишком и важно. Куда принципиальней сам факт происшедшего. Сильно нужен был ВСУ (или СБУ, не суть важно) наблюдатель от ЛНР? Очень сомневаюсь.

Тут акт ритуальный. И реакция ОБСЕ на него оказалась равной нулю. Вот Донецк и вскипел.

Активисты, закатившие бессрочный митинг протеста, остановить который может только освобождение захваченного украинской стороной офицера ЛНР, говорят, что это их частная инициатива. Пусть так. Но, учитывая, что сегодня в ДНР без одобрения властей никакую публичную акцию провести не получится (и не пытайтесь), палатки под гостиницей ОБСЕ означают, что мотивы протестующих созвучны настроениям руководства республики. Это как минимум.

Стало быть, конфронтация. С открытым, как говорится, непрописанным финалом.

Отпустит ли захваченного парня из ЛНР украинская сторона? Почему-то не верится. ОБСЕ расстроится, свернет свою миссию и покинет Донбасс? Ни за что! Уж будьте уверены. Они сколько угодно будут по барам отеля отсиживаться, пока с той стороны витрины идут волнения. Знают же, что бить их не станут. Дальше плакатов и песен Высоцкого дело не пойдет, вот и спокойны. Надолго ли хватит запала протестующих? Тоже, знаете ли, не так уж и очевиден ответ на этот вопрос.

Но! Представители ОБСЕ уже ездили на переговоры в МИД ДНР. Какие-то уступки, маленькие, но выторговывали.

Торги, вот что важно! Для них возник внезапный повод. И надо же — с подачи Украины.

Будем наблюдать, чем все это кончится. Да и кончится ли чем-то? На этой войне случается всякое. И не такие причудливые коктейли замешивались! Многие так и стоят не распитыми.