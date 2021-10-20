Анна Нетребко не выступит в Венской оперы из-за срочной операции

Вена, 20 октября. Оперная певица Анна Нетребко отменила выступления в опере «Набукко» в Венской государственной опере из-за срочной операции на плече. Об этом сообщила пресс-служба Венской оперы.

У певицы обострились проблемы в правом плече. Ей пришлось перенести запланированную операцию на более ранний срок. Ввиду проблем со здоровьем артистка отменила свои выступления в Венской государственной опере, пишет ТАСС со ссылкой на театр.

«К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в «Набукко» в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече», — сказала 50-летняя певица.

Артистка добавила, что врач посоветовал ей срочно сделать операцию, а затем приступить к физической реабилитации, чтобы решить проблему со здоровьем, пишет «Газета.Ru».

Накануне стало известно, что Анна Нетребко получила премию «Полар». Награду ей вручила шведская королева Сильвия. Звезда оперы призналась, что для нее это стало большой честью.