Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 11:59
11:56
Происшествия
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю загоревшегося автомобиля в Кузбассе
11:54
Спорт
Малафеев считает, что «Зенит» не проиграет «Ювентусу» в матче ЛЧ
11:54
Весь мир
ФАН публикует кадры с места взрыва в Дамаске
11:53
Весь мир
В Сенате Бразилии рекомендовали открыть дело против Болсонару
11:53
Общество
Эксперт Марголин объяснил, как ударят нерабочие дни по экономике России
11:53
Весь мир
Ветераны гражданской войны захватили здание конгресса Гватемалы
11:53
Общество
Оперштаб сообщил о 1028 умерших от COVID-19 в России за сутки
11:52
Происшествия
Подросток серьезно пострадал при столкновении автобуса и легковушки на юго-западе Москвы
11:52
Политика
Лавров: Россия сожалеет в связи с неучастием США в заседании по Афганистану в «московском формате»
11:51
Происшествия
Предполагаемый убийца петербургского киберспортсмена показал, как расправился с жертвой
Все новости

Анна Нетребко не выступит в Венской оперы из-за срочной операции

  /   Обновлено: 20 октября 2021 10:59
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не выступит в Венской оперы из-за срочной операции
wikipedia.org  /  Manfred Werner / CC BY-SA 3.0

Вена, 20 октября. Оперная певица Анна Нетребко отменила выступления в опере «Набукко» в Венской государственной опере из-за срочной операции на плече. Об этом сообщила пресс-служба Венской оперы.

У певицы обострились проблемы в правом плече. Ей пришлось перенести запланированную операцию на более ранний срок. Ввиду проблем со здоровьем артистка отменила свои выступления в Венской государственной опере, пишет ТАСС со ссылкой на театр.

«К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в «Набукко» в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече», — сказала 50-летняя певица.

Артистка добавила, что врач посоветовал ей срочно сделать операцию, а затем приступить к физической реабилитации, чтобы решить проблему со здоровьем, пишет «Газета.Ru».

Накануне стало известно, что Анна Нетребко получила премию «Полар». Награду ей вручила шведская королева Сильвия. Звезда оперы призналась, что для нее это стало большой честью.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Нетребко не выступит в Венской оперы из-за срочной операции
операция здоровье нетребко
Комментировать