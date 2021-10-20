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Посол Жирнов: «московский формат» не будет обсуждать признание власти талибов в Афганистане
Политика
Посол Жирнов: «московский формат» не будет обсуждать признание власти талибов в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Кабул, 20 октября. Участники «московского формата» не будут обсуждать признание власти «Талибана»1 (организация признана террористический и запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат сообщил об этом во время общения с журналистами.

«Об этом говорить преждевременно», — подчеркнул посол.

«Московский формат» по вопросам Афганистана пройдет 20 октября. Делегация талибов уже приехала в российскую столицу для участия в заседании. РФ на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Стороны обсудят развитие военно-политической ситуации в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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