Аналитик Деев: «Энергокризис в Европе толкает вверх цены на нефть»

Цены на нефть в краткосрочной перспективе будут оставаться на высоком уровне 83-85 долларов за баррель, поскольку энергетический кризис в мире нарастает. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Нефть растет в цене

Цены на нефть продолжают расти после заметного увеличения показателей по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные торгов. Котировки декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени достигли 85,75 доллара за баррель. Это на 0,89 доллара (1,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,86 доллара (1%), до 84,86 доллара за баррель. Это максимум на момент закрытия рынка с 9 октября 2018 года.

Решение картеля

Как отметил Артем Деев, цены на нефть в краткосрочной перспективе будут оставаться на высоком уровне 83-85 долларов за баррель, поскольку энергетический кризис в мире нарастает. Стоимость природного газа и угля также пошла вверх, что увеличивает спрос на черное золото.

«Страны опасаются возможных перебоев в поставках и еще более высоких цен на самые востребованные энергоносители (газ и уголь), потому на нефть спрос растет. При этом добыча сырья в сентябре странами ОПЕК+ оказалась ниже на 15%, чем прогнозировалось, альянс наращивает производство нефти более медленными темпами на фоне увеличенного отбора сырья и производства топлива для зимнего сезона в Северном полушарии», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому, считает эксперт, вполне вероятно, что цены еще вырастут (если ОПЕК+ сохранит ранее согласованные квоты в размере 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно) — вплоть до 87-89 долларов за баррель. Если же картель под давлением покупателей примет решение нарастить добычу на большие объемы (в пределах 0,8-1,2 млн баррелей в сутки), это на короткое время снизит стоимость сырья до уровня 81-82 доллара за баррель.

«Какое решение будет принято и что будет с ценами на нефть, мы узнаем после очередного заседания ОПЕК+ 4 ноября. Однако кардинально ситуация на рынке нефти вряд ли изменится, вплоть до конца зимы», — заключил Артем Деев.

Ранее эксперты объяснили, что из-за высокой стоимости газа и угля спрос на нефть вырос на 500 тыс. баррелей в сутки. По их словам, к концу 2021 года на рынке топлива может образоваться нехватка предложения в размере 700 тыс. баррелей в сутки.