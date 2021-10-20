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Бузова поделилась впечатлениями от съемок в голливудском фильме
Шоу-бизнес
Бузова поделилась впечатлениями от съемок в голливудском фильме
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 20 октября. Певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла небольшую деталь о съемках в голливудском фильме. Знаменитость поделилась впечатлениями от этой работы, и, похоже, она в восторге от проекта.

Около недели назад исполнительница хита «Водица» сообщила поклонникам, что снялась в голливудском кино. Звезда «Дома-2» пообещала раскрыть подробности позже, однако это время, видимо, еще не пришло.

«Партнеры шикарные — звезды Голливуда!» — рассказала Бузова в беседе с kp.ru.

Другими деталями певица пока не может поделиться, поэтому поклонникам остается гадать, с какими звездами снялась знаменитость, а также в каком амплуа телеведущая предстанет в этом фильме. Сама исполнительница полагает, что еще не сыграла свою главную роль. При этом Бузова имеет в виду не только кино или театр, но и жизнь.

«Я никогда не была в роли мамы, я еще этого чуда пока не испытала», — отметила звезда.

Ольга Бузова признавалась, что мечтает родить детей. Певица уже нарисовала себе картину своей идеальной семьи, в которой будут расти сын и дочь. Однако в первую очередь экс-ведущая «Дома-2» все же мечтает о девочке. Исполнительница даже выбрала имя для будущей дочери, хотя, по словам звезды, ни разу не была беременна.

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бузова певица знаменитости
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