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Иосифа Пригожина потрясла новость о срочной госпитализации Сергея Безрукова с COVID-19
Общество
Иосифа Пригожина потрясла новость о срочной госпитализации Сергея Безрукова с COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Все человечество парализовано от страха перед коронавирусом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН продюсер Иосиф Пригожин.

Об экстренной госпитализации актера Сергея Безрукова с COVID-19 собеседник узнал в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Да не может быть! Я его позавчера поздравлял [с днем рождения]», — воскликнул продюсер.

Иосиф Пригожин поделился сердечными пожеланиями в адрес заболевшего артиста.

«Скорейшего выздоровления и пройти по легкой — самое главное. COVID-19 — просто невероятная зараза. Как это все надоело! Я хочу, чтобы тот, кто устроил все это всей нашей человеческой цивилизации, горел в аду. Общество парализовано, запугано», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Он подчеркнул, что, на его взгляд, сложилась непростая ситуация и с отношением к борьбе с коронавирусом.

«В связи с агитацией за вакцинацию — не заказной или по чьей-то просьбе, а по моим убеждениям — у меня тормознул Instagram. У меня ноль новых подписчиков за целый месяц — с момента, когда я сказал: «Не знаю, как вы, а я точно привился». Как-будто я объявил кому-то войну или еще что-то. У нас публика очень своеобразная. Интернет — это такая лакмусовая бумажка, которая показывает настроение в обществе, мозг общества. Я просто в шоке. Любая попытка что-либо сказать на тему вакцинации воспринимается в штыки. Будет естественный отбор. Кто выживет — тот выживет», — подытожил продюсер.

Ранее директор Сергея Безрукова в беседе с ФАН прокомментировала новость о его болезни. Она подтвердила, что у артиста обнаружен коронавирус.

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иосиф пригожин безруков коронавирус
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