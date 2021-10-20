Глава МВД Сирии пообещал найти организаторов теракта в Дамаске

Два сильных взрыва прогремели утром в среду, 20 октября, в центре столицы Сирийской Арабской Республики (САР).

Syrian news agencies say a military bus exploded in #Damascus. The explosion was caused by 2 roadside bombs.



13 people have been martyred and 3 others injured.pic.twitter.com/jC28XwtzOk — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) October 20, 2021

Инцидент произошел в районе Президентского моста Дамаска в час пик, когда на улицах находилось много людей и автомобилей. В результате детонации самодельных взрывных устройств был уничтожен автобус, перевозивший чиновников и инженеров Министерства обороны САР.

На место взрывов немедленно прибыли сотрудники спасательных служб, бригады скорой помощи и пожарные, быстро потушившие загоревшийся автобус.

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По предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек, еще трое получили ранения. Командование Сирийской Арабской Армии (САА) подтвердило данные о жертвах.

Two explosives reportedly detonated against a military bus in Damascus Wednesday morning. #Syria pic.twitter.com/OYV416cFrb — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 20, 2021

Также саперы из числа САА обнаружили и обезвредили третье СВУ, не сработавшее во время атаки.

На данный момент представители местных властей уже квалифицировали взрывы как теракт. Ни одна группировка боевиков пока не взяла на себя ответственность за нападение.

#BREAKING



Several people were killed and injured when a passenger bus was destroyed in an #explosion in #Damascus. pic.twitter.com/OTPIISDIvB — Smriti Sharma (@SmritiS24856750) October 20, 2021

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После окончания войны большая часть страны находится под контролем правительственных сил, и теракты в крупных городах и тем более в Дамаске являются нетипичными событиями.

Предыдущей атакой боевиков на территории столичного региона стала диверсия, произошедшая в ночь с 17 на 18 сентября этого года на газопроводе «Аль-Араби». Инфраструктурный объект, располагающийся между аэропортом Дамаска и электростанцией «Дейр-Али». Радикальные исламисты из спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за инцидент, однако нельзя исключать, что данное решение было исключительно медийным.

Происшествие не повлекло за собой людских жертв, однако поврежденная магистраль снабжала местную ТЭС топливом, из-за чего несколько сирийских городов временно оказались обесточены.

Syria repairs gas pipeline & restores power after ‘ISIS terrorist attack’ plunged Damascus into darkness pic.twitter.com/mv3rSLe951 — JSA: The World (@JustinM63075705) September 19, 2021

Незадолго до этого на заложенной террористами мине подорвался житель провинции Хама, а в конце лета произошли еще два подобных инцидента.

Спящие ячейки «Исламского государства» в Сирии малочисленны и не могут прямо выступать против правительственных войск, из-за чего ограничивают свою деятельность единичными и редкими террористическими актами. Тем не менее новая провокационная атака в Дамаске, безусловно, приведет к усилению патрулей САА и активизации поисков сторонников радикальных группировок.

Министр внутренних дел Мухаммад Халид Рахмун уже назвал подрыв автобуса в Дамаске «трусливым нападением» и пообещал найти злоумышленников.

«Мы будем продолжать преследовать террористов, совершивших это отвратительное преступление, где бы они ни находились», — сказал глава МВД САР.

Правоохранительные органы уже официально начали расследование инцидента.

1 Организация запрещена на территории РФ.