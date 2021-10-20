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Эфир: Готовы ли бизнес и население к новому локдауну и каковы будут его последствия
Общество
Эфир: Готовы ли бизнес и население к новому локдауну и каковы будут его последствия
Невские Новости  / 

В среду, 20 октября, с 14:30 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают последствия возможного локдауна в России. О его введении заявила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, ее уже поддержал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство может объявить новый локдаун как минимум с 30 октября по 7 ноября.

Чем это обернется для бизнеса и рядовых россиян?

Будут ли оказаны какие-то меры государственной поддержки?

Какой процент компаний за время пандемии успешно переориентировал свой бизнес?

Возрастет ли уровень безработицы?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает доцент, кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

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ранхигс голубев локдаун коронавирусные ограничения
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