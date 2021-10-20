Эфир: Готовы ли бизнес и население к новому локдауну и каковы будут его последствия

В среду, 20 октября, с 14:30 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают последствия возможного локдауна в России. О его введении заявила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, ее уже поддержал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Правительство может объявить новый локдаун как минимум с 30 октября по 7 ноября.
Чем это обернется для бизнеса и рядовых россиян?
Будут ли оказаны какие-то меры государственной поддержки?
Какой процент компаний за время пандемии успешно переориентировал свой бизнес?
Возрастет ли уровень безработицы?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает доцент, кандидат экономических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.