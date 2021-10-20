Журналист Малькевич поделился размышлениями по поводу организации вакцинации от COVID-19

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич представляет читателям ФАН свою новую авторскую колонку. Размышления журналиста посвящены мерам, принимаемым властями в связи с ростом заболеваемости COVID-19. По мнению Малькевича, не все они выглядят логичными и последовательными.

Обращаем внимание читателей: мнение, высказываемое в авторской колонке, может не совпадать с мнением редакции ФАН. Также заранее предупредим: врачи советуют вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19, исходя из рекомендаций Минздрава, вне зависимости от уровня антител.

ФБА «Экономика сегодня» /

Когда молчит власть, «говорят» фейкометы. Колонка Александра Малькевича

Только что узнал, что Ялтинский экономический форум, который должен был пройти 4-7 ноября, перенесли на следующий год. Официальная причина — коронавирус. Насколько я знаю, мероприятие отменили не организаторы — соответствующее решение принято в Москве.

В связи с этим не могу не заметить, что хаотичные действия отдельных чиновников, мягко говоря, немного смущают и сбивают с толку. Мне не совсем понятно, кому может навредить мероприятие, которое проводится в формате COVID-free. Мне кажется, при грамотном пропагандистском подходе выставки, концерты, форумы, которые проходят только для вакцинированных, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, — это позитивный пример, иллюстрация, как может быть организована жизнь тех, кто вакцинировался. А когда власть все подряд закрывает — это, на мой взгляд, не способствует единению, сплочению и уверенности людей в завтрашнем дне.

С этой новостью перекликается и другая. Имею в виду заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого: о том, что власть проиграла пропагандистскую кампанию о необходимости вакцинации. С осторожностью скажу о своем отношении к этому заявлению, надеюсь, Петр Олегович, которого я уважаю и люблю, на меня не обидится.

Мне немного странно слышать такие слова из уст представителя власти, который и в прошлом созыве Госдумы был вице-спикером, известного телеведущего, журналиста. Понимаю, что его претензия в большей степени адресована исполнительной власти. Но ведь он тоже является частью власти — законодательной ее ветви. Кроме того — он известный журналист, яркий представитель так называемой четвертой власти. И ко всем этим ветвям у многих есть вопросы.

Есть такие вопросы и у меня. И касаются они не только пропагандистской кампании за вакцинацию. Есть вопросы и к тому, как эта вакцинация освещается, какие рекомендации даются гражданам, в том числе на официальном уровне.

Скажу сразу, я один из апологетов необходимости вакцинироваться от коронавируса. Прививку вакциной «Спутник V» сделал еще прошлой осенью. После этого сдал кровь на анализ, который показал очень высокое количество антител. Не заболел — то есть вакцина работает.

Что произошло дальше? Прошло полгода, и знакомые стали убеждать меня ревакцинироваться. Говорили, что это надо. Но что значит «надо»? Почему власть в лице Минздрава не может дать четкие и понятные разъяснения — какой уровень антител делает необходимой ревакцинацию? Никто такой информации не дает, все говорят, что ревакцинироваться надо строго через полгода. Весной и осенью снова сдавал кровь, чтобы понять, что у меня происходит с антителами. Что же оказалось? Тестовых систем много, и все они дают разные результаты. Получается как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича.

Василий Иванович кричит: «Петька, приборы!». «Пятнадцать!» — отвечает Петька. «Что пятнадцать?» — переспрашивает Василий Иванович. «А что приборы?» — отвечает Петька…

Так и тут. Мне пришлось летом пересдать анализ крови в той же компании, где я делал анализы в январе. Оказалось, что у них тоже поменялась тестовая система, значения анализов изменились. Но все равно у меня антител было много. Что мешает специалистам сказать: что нужно делать при том или ином значении антител, лично мне непонятно.

Федеральное агентство новостей /

Еще один вопрос. Выясняется, что сертификат о вакцинации действует всего год. Почему именно год? А если антитела не уходят и после окончания этого года, зачем делать новый укол?

Кто-то говорит, что при вакцинации «Спутником Лайт» сертификат не дают. Потом выясняется, что дают. При этом вакцинация «Спутником V» якобы дает возможность въехать в некоторые страны, а «Спутником Лайт» — нет. Почему? Непонятно. Да и так ли это на самом деле?

Где узнать? У кого?

Казалось бы, мы живем в мегаинформационном веке. В чем проблема тогда сделать простые и понятные карточки, публикуемые и распространяемые в СМИ и соцсетях: действие вакцины — столько-то, сертификата — столько-то и так далее? Мне лично это не понятно. Заодно и про список стран, которые пускают к себе привитых нашими вакцинами. Просто такой удобный набор картинок («клипов»), которые можно легко перекидывать друзьям через мессенджеры…

На данный момент внятной и полной информации в удобной форме в открытом доступе нет. Поэтому пышным цветом цветут разнообразные фейки, с которыми я борюсь уже который год во главе рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета.

И понимаю, почему они — все эти слухи и вбросы появляются — информационная природа не терпит пустоты. Так что, когда молчит власть, увы, «говорят» фейкометы.