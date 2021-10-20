Опрос «Работа.ру» выявил наиболее частые причины увольнения в России

Москва, 20 октября. Отношения внутри коллектива чаще всего становятся основанием для увольнения сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование». Результаты их исследования приводит РБК в своем материале.

Наиболее распространенной причиной увольнения стало совершение проступка. Об этом сказали 45% опрошенных. Вторым по популярности ответом числятся напряженные отношения с коллегами — 36%.

Другими частыми причинами увольнения стали чрезмерно частые заболевания сотрудника или регулярные опоздания. Около 6% представителей отечественных компаний отметили, что могут уволить за отказ от сверхурочной работы.