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Опрос «Работа.ру» выявил наиболее частые причины увольнения в России

  /   Обновлено: 20 октября 2021 10:36
Общество
Опрос «Работа.ру» выявил наиболее частые причины увольнения в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Отношения внутри коллектива чаще всего становятся основанием для увольнения сотрудников. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование». Результаты их исследования приводит РБК в своем материале.

Наиболее распространенной причиной увольнения стало совершение проступка. Об этом сказали 45% опрошенных. Вторым по популярности ответом числятся напряженные отношения с коллегами — 36%.

Другими частыми причинами увольнения стали чрезмерно частые заболевания сотрудника или регулярные опоздания. Около 6% представителей отечественных компаний отметили, что могут уволить за отказ от сверхурочной работы.

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