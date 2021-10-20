Американские сенаторы одобрили законопроект о санкциях против Китая

Вашингтон, 20 октября. Комитет американского сената по международным отношениям одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций США в отношении физических и юридических лиц из Китая, сказано в сообщении в Twitter.

Ограничения касаются китайских граждан, которые причастны к определенным действиям, связанным с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

«На сегодняшнем заседании комитет по международным отношениям утвердил законопроект №1657», — сказано в сообщении сенаторов.

Как стало известно ранее, Конгресс США одобрил санкции в отношении суверенного долга России. Так Вашингтон отреагировал на «вмешательство» в американские выборы, факт которого так и не доказали.