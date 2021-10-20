Директор Ивана Краско подтвердил, что 91-летний актер с трудом передвигается после инсульта

Санкт-Петербург, 20 октября. Актеру Ивану Краско действительно нелегко передвигаться после инсульта, и чувствует он себя не очень хорошо. Об этом рассказал ФАН директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов.

В конце лета Краско попал в больницу с инсультом и даже побывал в реанимации. Судя по словам Смородинова, 91-летний актер еще не восстановился после болезни. СМИ писали, что Краско тяжело даются шаги, и директор подтверждает эту информацию. Однако прекращать театральную карьеру артист пока не собирается.

«Да, действительно, передвигается он с трудом. Не очень, конечно, себя чувствует. Долгая реабилитация. И возраст все же дает о себе знать. Настроение у него боевое, всегда шутит. Мы ему советуем завязывать с театром. Но он говорит: «Я пока в одном спектакле буду работать. Если уже не смогу, тогда, да»», — поделился деталями директор актера в беседе с ФАН.

После инсульта Иван Краско побывал на шоу «Пусть говорят». Он медленно передвигался по площадке, а дойти до дивана смог только с посторонней помощью. Третья жена актера Наталья Вяль сообщила, что он стал очень плохо видеть.