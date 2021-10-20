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Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале

Салехард, 20 октября. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на Ямале. Пострадали четверо, в том числе три подростка.

Авария произошла на 885 километре автодороги Сургут — Салехард. Мужчина за рулем отечественной легковушки вез несовершеннолетних пассажиров, сообщает «СЕВЕР Пресс». По дороге на Салехард машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия пострадали все, кто находился в салоне, включая троих подростков.

Пострадавшие были госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Похожая авария произошла ранее в Башкирии. Пять человек пострадали при опрокидывании легковушки в кювет. Среди пострадавших оказались 15-летняя и 8-летняя девочки. Всех пострадавших доставили в больницу.

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