Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале

Салехард, 20 октября. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на Ямале. Пострадали четверо, в том числе три подростка.

Авария произошла на 885 километре автодороги Сургут — Салехард. Мужчина за рулем отечественной легковушки вез несовершеннолетних пассажиров, сообщает «СЕВЕР Пресс». По дороге на Салехард машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия пострадали все, кто находился в салоне, включая троих подростков.

Пострадавшие были госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Похожая авария произошла ранее в Башкирии. Пять человек пострадали при опрокидывании легковушки в кювет. Среди пострадавших оказались 15-летняя и 8-летняя девочки. Всех пострадавших доставили в больницу.