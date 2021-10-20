Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии

Берлин, 20 октября. Российская сторона заинтересована в комфортной работе ее СМИ на территории Германии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью местным журналистам.

По словам дипломата, Москве хотелось, чтобы немцы могли беспрепятственно получать доступ к информации из России, которая выступает за свободную и честную конкуренцию в медийном пространстве.

«Мы заинтересованы в том, чтобы российские СМИ чувствовали себя комфортно на германском медийном рынке. Мы не хотим политических, бюрократических или финансовых препятствий, искусственных запретов и токсичной атмосферы», — заявил посол.

Сергей Нечаев также оценил ситуацию вокруг канала RT DE и его блокировки со стороны YouTube. Посол выразил надежду, что все ограничения будут скоро сняты.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решительно осудила дискриминацию русскоязычных СМИ за границей. По ее словам, есть ряд стран, которые специально развязывают кампании против изданий.