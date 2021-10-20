Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:24
10:23
Общество
Кто виноват в очередном убийстве ребенка психически больным преступником
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
10:08
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
Все новости

Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
pixabay.com  /  PD

Берлин, 20 октября. Российская сторона заинтересована в комфортной работе ее СМИ на территории Германии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью местным журналистам.

По словам дипломата, Москве хотелось, чтобы немцы могли беспрепятственно получать доступ к информации из России, которая выступает за свободную и честную конкуренцию в медийном пространстве.

«Мы заинтересованы в том, чтобы российские СМИ чувствовали себя комфортно на германском медийном рынке. Мы не хотим политических, бюрократических или финансовых препятствий, искусственных запретов и токсичной атмосферы», — заявил посол.

Сергей Нечаев также оценил ситуацию вокруг канала RT DE и его блокировки со стороны YouTube. Посол выразил надежду, что все ограничения будут скоро сняты.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решительно осудила дискриминацию русскоязычных СМИ за границей. По ее словам, есть ряд стран, которые специально развязывают кампании против изданий.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
германия сми нечаев
Комментировать