Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»

Москва, 20 октября. Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) приехали в Россию. Они 20 октября примут участие в «московском формате».

Делегация намерена обсудить во время встречи проблемы безопасности в Афганистане, а также в близлежащем регионе. Группу талибов возглавляет заместитель руководителя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи. В нее также вошли глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и другие министры.

Участником «московского формата» со стороны России станет министр иностранных дел Сергей Лавров. На заседании стороны обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.