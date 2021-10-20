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Политолог Родионов рассказал, готов ли Саакашвили умереть в грузинской тюрьме за свои идеи
Политика
Политолог Родионов рассказал, готов ли Саакашвили умереть в грузинской тюрьме за свои идеи
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Медики посоветовали отправить на стационарное лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день придерживается голодовки в Руставской тюрьме.

Как отметил ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, голодовка — известный прием политзаключенных и тех, кто пытается ими выглядеть. Разница между первыми и вторыми в том, что первые, как правило, голодают по-настоящему. Тут стоит вспомнить борца за независимость Индии Джатиндраната Даса, молдавскую подпольщицу Хаю Лифшиц, члена RAF Хольгера Майнца, португальского коммуниста Милитана Рибейру Беса, десятерых членов ИРА, турецких коммунистов, среди которых — музыканты известной группы Grup Yorum.

«Вспомнить хотя бы советских диссидентов Юри Кукка и Анатолия Марченко. Мне эти люди ни разу не симпатичны, как и идеи, за которые они боролись, но они умерли за эти идеи. А есть те, кто только косит под политзаключенного и голодает так, что только прибавляет в весе. Сразу на ум приходят Юлия Тимошенко, Надежда Савченко, Олег Сенцов, Алексей Навальный. Никто из них не умер, ибо их цель — привлечь к себе внимание. А значит, голодовку можно изобразить. Неважно, насколько достоверно это выглядит. Главное, чтобы правозащитники подняли вой: несчастный узник «кровавого режима» голодает», — пояснил Дмитрий Родионов.

politexpert.net / Ирина Инашвили

По его мнению, Саакашвили не похож на человека, готового заморить себя голодом за идею. К тому же какая идея у него? У него идея — вернуться к власти: мертвому это сделать будет сложнее, чем живому.

«Так что поживем — увидим. С другой стороны, Саакашвили настолько отбитый, что может и впрямь несознательно причинить себе вред, как он причинял его другим людям. Другой вопрос — мертвые герои никому не нужны, а современные политические режимы (режим Эрдогана не в счет), которые себя считают демократическими, до такого не доводят. Пациента просто госпитализируют и начнут кормить принудительно. Повторюсь, труп Саакашвили как руководство к действию оппозиции грузинским властям не нужен. Да и американские партнеры, случись чего, не простят своего невинноубиенного эмиссара», — заключил Дмитрий Родионов.

В начале октября Михаил Саакашвили написал, что находится в Грузии. Он сообщил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он был объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.

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Все новости / Политика / Политолог Родионов рассказал, готов ли Саакашвили умереть в грузинской тюрьме за свои идеи
саакашвили грузия родионов
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