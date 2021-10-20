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ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел велся с позиций украинских военных, которые расположены в подконтрольном Киеву населенном пункте Красногоровка. Под ударами артиллерии ВСУ оказался поселок Старомихайловка на западных окраинах Донецка.

«Было выпущено десять мин калибра 82 миллиметра, а также произведено 35 выстрелов из гранатометов», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бессмысленными переговоры с действующими украинскими властями. По его словам, в настоящее время Украина находится под управлением «слабых людей», которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, передает телеканал «360».

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