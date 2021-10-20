Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России

Берлин, 20 октября. Россия начала понимать, что с НАТО нельзя поддерживать равноценный диалог, поэтому Москва решила закрыть представительство при Альянсе, отметили читатели немецкого издания Die Zeit.

Власти РФ приняли решение о приостановке деятельности российской миссии при НАТО, а также о закрытии военного информационного бюро Североатлантического альянса в Москве. Эти действия обусловлены высылкой восьми дипломатов России из Брюсселя.

Читатели Die Zeit возмутились поведением Запада. Пользователи считают, что США и партнеры самостоятельно спровоцировали Россию на такие действия. Теперь у НАТО нет возможности напрямую вести диалог с Москвой, и это может привести к серьезному обострению отношений между сторонами.

«Что ж, это не сюрприз. Если НАТО даже не объясняет свой шаг, то не нужно удивляться, что последует ответная реакция», — написал один из юзеров.

Федеральное агентство новостей /

Большая часть комментаторов не удивилась реакции России на недружелюбные действия Запада. Пользователи отметили, что с Альянсом невозможно выстраивать равноправный диалог.

«Ну, наконец-то русские проснулись и поняли, что равноправное сотрудничество с НАТО невозможно. Теперь эта бессмысленная игра в пинг-понг на какое-то время прекратится», — заключили читатели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не собирается в одиночку «танцевать танго» в отношениях с НАТО.