Эфир: Как защитить детей от психически больных людей

В среду, 20 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают угрозу, исходящую от психически больных преступников.

В Вологде задержали предполагаемую убийцу девятилетней девочки. Ребенок пропал без вести несколько дней назад. Тело обнаружили в квартире местной жительницы, которая страдает психическим заболеванием. Несовершеннолетнюю она заманила к себе конфетами.

Полиция возбудила дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики, которые не реагировали на обстановку в семье убитого ребенка — она была неблагополучной.

Какова дальнейшая судьба преступницы?

Кто несет ответственность за ее поступки?

Как долго длится лечение преступника с диагнозом и где гарантия, что он не совершит рецидив?

Лечится ли педофилия и другие сексуальные отклонения?

Как осуществляется надзор за психически больными?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» отвечают врачи-психиатры Азер Караджаев и Олег Аронович.