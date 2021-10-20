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Опрос аналитиков Сбербанка отразил представления россиян о повышении дохода

  /   Обновлено: 20 октября 2021 10:05
Экономика
Опрос аналитиков Сбербанка отразил представления россиян о повышении дохода
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 октября. Аналитический отдел компании «Сбер» провел социальное исследование об отношении жителей России к способам повышения заработка. В основном люди придерживаются мнения, что необходимо больше и лучше работать, пишет РИА Новости.

В опросах предыдущих лет данный вариант ответа также был самым популярным у респондентов. Наиболее существенное изменение — перемена отношения к фондовому рынку. Почти 40% граждан вместо прошлогодних 29,5% полагают, что смогут улучшить свое финансовое положение с помощью инвестиций.

«Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%)», — говорится в отчете.

Разбогатеть, открыв собственный бизнес, рассчитывают 44,8% опрошенных. Вариант с инвестициями выбирают 38,6% россиян. Указанные четыре ответа являются наиболее распространенными, уточняет «ФедералПресс».

Инвесторы считают октябрь неудачным месяцем из-за ряда психологических причин. Однако специалисты ранее рассказывали, что реальной угрозы биржевого обвала в этот период нет.

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работа сбербанк опрос доходы
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