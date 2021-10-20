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«Игра в кальмара» потеряла лидерство в рейтинге Netflix
Общество
«Игра в кальмара» потеряла лидерство в рейтинге Netflix
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Вашингтон, 20 октября. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» не смог удержаться на первом месте рейтинга Netflix в США более 24 дней. Его сместил с лидирующей позиции новый сезон другого проекта.

Несмотря на огромную популярность во всем мире, «Игре в кальмара» не удалось побить рекорд драмеди «Джинни и Джорджия», находившемся на верхней строчке в США в течение 29 дней, сообщает американский Forbes. При этом южнокорейский сериал все еще остается самым успешным неанглоязычным проектом в истории Netflix.

Однако третий сезон сериала «Ты» сместил «Игру в кальмара» с первого места в США всего за сутки после премьеры. Главные роли в этом многосерийном триллере сыграли Пенн Беджли и Виктория Педретти, пишет «Газета.Ru». В новом сезоне проекта пара убийц с малышом селится в типичном американском пригороде.

Сериал «Игра в кальмара» пользуется популярностью у разных поколений, в том числе и у школьников. Например, учащиеся из Екатеринбурга даже сняли собственную версию южнокорейского проекта.

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