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Пять человек погибли в опрокинувшемся автобусе на трассе Ереван — Гюмри

  /   Обновлено: 20 октября 2021 10:03
Происшествия
Пять человек погибли в опрокинувшемся автобусе на трассе Ереван — Гюмри
mes.am  /  Пресс-служба МЧС Республики Армения

Ереван, 20 октября. Пять человек стали жертвами крупного в ДТП с участием автобуса в Армении. Еще 13 — пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла рано утром на дороге Ереван — Гюмри. По предварительным данным, пассажирская «ГАЗель» вылетела с проезжей части, врезалась в груду камней, бетонное ограждение, после чего перевернулась и упала в кювет.

Погибли пять человек, еще 13 — пострадали. Они были доставлены в ереванский медицинский центр «Армения» и в больницу города Аштарак. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Похожее ДТП произошло ранее в Хабаровском крае, сообщал портал Deita.ru. Автобус с 30 пассажирами перевернулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Пострадали 12 человек.

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Армения дтп авария
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