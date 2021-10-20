Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 16:33
16:32
Общество
Нерабочие дни в России: что известно, на сколько вводятся, компенсации бизнесу
16:32
Общество
Психологи будут бороться с эмоциональным выгоранием врачей и фельдшеров Саранска
16:30
Армия
Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят уроки 20-летней кампании в Афганистане
16:30
Весь мир
Очевидец теракта в Дамаске рассказал подробности инцидента
16:27
Экономика
Аналитик Хвойницкий оценил идею нефтяников использовать месторождения для майнинга криптовалют
16:24
Политика
Навальному присудили премию Андрея Сахарова «За свободу мысли»
16:24
Общество
Рестораторы Калининграда предлагают гостям задания из сериала «Игра в кальмара»
16:21
Происшествия
Правительство РФ одобрило законопроект о пожизненном сроке педофилам-рецидивистам
16:21
Происшествия
На Урале еще восемь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем
16:18
Общество
Студентов Кузбасса старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19
Все новости

Почему растут цены на продовольствие и помогут ли фудтраки сбить цены
Общество
Почему растут цены на продовольствие и помогут ли фудтраки сбить цены
Пресс-служба правительства Мурманской области  / 

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние десять лет, скакнув сразу на 27%. Подорожание пришло и в Россию, где рост цен на продукты составляет около 10%. При этом динамика роста сохраняется, а значит, к концу года мы увидим новые ценники на прилавках магазинов.

Как власти, производители и торговые сети могут сбить цены на продовольствие? Когда фермеры получать возможность напрямую торговать своей продукцией? Возможно ли ввести законодательную ответственность за так называемую «плату за вход» на полки сетевых монополистов? Может ли государство регулировать торговые наценки? Как бороться с производителями, которые продают продукты в нестандартной таре, маскируя недовес или недолив? Состоялось ли импортозамещение в сельском хозяйстве России?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

  • Михаил Шконда, глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти;
  • Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания СПб, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Пресс-конференция состоится 20 октября, в среду, в 15:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Почему растут цены на продовольствие и помогут ли фудтраки сбить цены
панов продовольствие повышение цен цены на продукты шконда
Комментировать