Почему растут цены на продовольствие и помогут ли фудтраки сбить цены

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние десять лет, скакнув сразу на 27%. Подорожание пришло и в Россию, где рост цен на продукты составляет около 10%. При этом динамика роста сохраняется, а значит, к концу года мы увидим новые ценники на прилавках магазинов.

Как власти, производители и торговые сети могут сбить цены на продовольствие? Когда фермеры получать возможность напрямую торговать своей продукцией? Возможно ли ввести законодательную ответственность за так называемую «плату за вход» на полки сетевых монополистов? Может ли государство регулировать торговые наценки? Как бороться с производителями, которые продают продукты в нестандартной таре, маскируя недовес или недолив? Состоялось ли импортозамещение в сельском хозяйстве России?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

Михаил Шконда , глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти;

, глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти; Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания СПб, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Пресс-конференция состоится 20 октября, в среду, в 15:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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