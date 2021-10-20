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Россиянка побывала в Тунисе в октябре и осталась недовольна отдыхом
Общество
Россиянка побывала в Тунисе в октябре и осталась недовольна отдыхом
Федеральное агентство новостей  /  Полина Беднякова

Сусс, 20 октября. Российская туристка Елена выбрала для отдыха в октябре Тунис и пожалела об этом — погода была пасмурная, море — холодное, а экскурсии — скучные.

Поездка должна была продлить лето, но девушке не повезло. Она признает, что ее отзыв абсолютно субъективный, но возможно, он кому-то поможет сделать правильный выбор. Ведь свой тур она тоже выбирала по рассказам в интернете. Про Турцию и Египет было слишком много негативных высказываний, а вот про Тунис больше писали хорошего, его она и выбрала.

«В итоге мы получили «комбо» из всех недостатков», — поделилась россиянка с изданием «Тонкости туризма», отзыв опубликовали на дзен-канале.

Из положительного Елена отметила только малое количество туристов, ненавязчивых продавцов и большой выбор экскурсий. В день прилета в Сусс стояла жара, +32 градуса, но весь остальной отпуск погода была холодной и пасмурной. Купание пришлось отменить, вода оставалась теплой, но море штормило. Пришлось переключиться на экскурсии, хотя это не было целью поездки, сетует россиянка.

pixabay.com /

«Людей на экскурсиях не очень много, гиды работают так же, не в полную силу, информация урывками, экскурсии скучные», — рассказала туристка.

Еще она отметила большое количества мусора на улицах города. В море тоже после шторма часто прибивало разный хлам.

Отель девушке понравился, твердая «четверка» и стоит своих денег. Особенно впечатлили рыбные дни с изобилием морепродуктов. Персонал отлично справлялся со своими обязанностями, отметила путешественница. Однако активный сезон уже закончился, в отеле не было никаких развлечений, даже музыки у бассейна. Россиянка призналась, что у нее не появилось желания посетить Тунис даже в разгар лета.

Со следующего года в Москву из Туниса и обратно будет летать авиакомпания Syphax Airlines, перевозчик заключил соглашение с туристическим агентством TUI Russia & CIS. Россия возобновит авиасообщение с этой страной с 9 ноября.

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