Россиянка побывала в Тунисе в октябре и осталась недовольна отдыхом

Сусс, 20 октября. Российская туристка Елена выбрала для отдыха в октябре Тунис и пожалела об этом — погода была пасмурная, море — холодное, а экскурсии — скучные.
Поездка должна была продлить лето, но девушке не повезло. Она признает, что ее отзыв абсолютно субъективный, но возможно, он кому-то поможет сделать правильный выбор. Ведь свой тур она тоже выбирала по рассказам в интернете. Про Турцию и Египет было слишком много негативных высказываний, а вот про Тунис больше писали хорошего, его она и выбрала.
«В итоге мы получили «комбо» из всех недостатков», — поделилась россиянка с изданием «Тонкости туризма», отзыв опубликовали на дзен-канале.
Из положительного Елена отметила только малое количество туристов, ненавязчивых продавцов и большой выбор экскурсий. В день прилета в Сусс стояла жара, +32 градуса, но весь остальной отпуск погода была холодной и пасмурной. Купание пришлось отменить, вода оставалась теплой, но море штормило. Пришлось переключиться на экскурсии, хотя это не было целью поездки, сетует россиянка.
«Людей на экскурсиях не очень много, гиды работают так же, не в полную силу, информация урывками, экскурсии скучные», — рассказала туристка.
Еще она отметила большое количества мусора на улицах города. В море тоже после шторма часто прибивало разный хлам.
Отель девушке понравился, твердая «четверка» и стоит своих денег. Особенно впечатлили рыбные дни с изобилием морепродуктов. Персонал отлично справлялся со своими обязанностями, отметила путешественница. Однако активный сезон уже закончился, в отеле не было никаких развлечений, даже музыки у бассейна. Россиянка призналась, что у нее не появилось желания посетить Тунис даже в разгар лета.
Со следующего года в Москву из Туниса и обратно будет летать авиакомпания Syphax Airlines, перевозчик заключил соглашение с туристическим агентством TUI Russia & CIS. Россия возобновит авиасообщение с этой страной с 9 ноября.