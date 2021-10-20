Директор Безрукова прокомментировала сообщение о его болезни

Москва, 20 октября. Директор актера Сергея Безрукова Ирина Савилова дала комментарий, касающийся его болезни. Она подтвердила в беседе с ФАН, что артист заболел COVID-19.

Савилова отказалась раскрывать какие-либо детали о самочувствии Безрукова, сославшись на страницу актера в Instagram. По словам директора, артист поделился всеми сведениями в соцсети. Сам Безруков пока не отвечает на звонки.

Актер ранее опубликовал пост в Instagram, сообщив, что у него обнаружили коронавирус. Судя по фото в соцсети, звезда сериала «Бригада» находится в больнице. Похоже, Безруков переносит болезнь довольно легко. Артист успокоил поклонников, которые приобрели билеты на постановки с его участием, отметив, что все спектакли перенесут на другие даты.