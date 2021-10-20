Сотрудники МЧС в Хакасии спасли из огня виновницу пожара

Абакан, 20 октября. Дом в Хакасии едва не сгорел из-за оставленного на веранде ведра с золой. Пожарные спасли от гибели виновницу случившегося.

ЧП случилось в Абазе вечером. Сотрудники экстренных служб получили сигнал о вызове.

Приехав на место происшествия, они обнаружили горящий дом. Пламя охватило веранду и крышу частного строения. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 53-летнюю хозяйку, по вине которой и возник пожар.

Выяснилось, что женщина чистила печь и сложив горячую золу в ведро, оставила его на веранде. Неаккуратность хозяйки привела к возгоранию. Сотрудники МЧС вовремя пришли на помощь сельчанке. Никто не пострадал.

Накануне прохожие спасли женщину из горящего автомобиля после аварии в Прикамье.