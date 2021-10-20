Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:23
10:23
Общество
Кто виноват в очередном убийстве ребенка психически больным преступником
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
10:08
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
Все новости

Сотрудники МЧС в Хакасии спасли из огня виновницу пожара

  /   Обновлено: 20 октября 2021 09:48
Общество
Сотрудники МЧС в Хакасии спасли из огня виновницу пожара
ГУ МЧС по Вологодской области

Абакан, 20 октября. Дом в Хакасии едва не сгорел из-за оставленного на веранде ведра с золой. Пожарные спасли от гибели виновницу случившегося.

ЧП случилось в Абазе вечером. Сотрудники экстренных служб получили сигнал о вызове.

Приехав на место происшествия, они обнаружили горящий дом. Пламя охватило веранду и крышу частного строения. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 53-летнюю хозяйку, по вине которой и возник пожар.

Выяснилось, что женщина чистила печь и сложив горячую золу в ведро, оставила его на веранде. Неаккуратность хозяйки привела к возгоранию. Сотрудники МЧС вовремя пришли на помощь сельчанке. Никто не пострадал.

Накануне прохожие спасли женщину из горящего автомобиля после аварии в Прикамье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники МЧС в Хакасии спасли из огня виновницу пожара
пожар чп дом хорошие новости россии
Комментировать