Отопительный кризис на Украине становится не только реальной опасностью для населения, но и главной темой для политических спекуляций. Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Энергокризис на Украине

На рынках энергетических ресурсов Украины сложилась катастрофическая ситуация. Такое заявление распространила национальная Федерация работодателей Украины.

«Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — говорится в документе.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Сообщается, что в текущем году произошел серьезный рост стоимости энергоресурсов. Сложилась такая ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов.

Реальная опасность

Как отметил Иван Скориков, отопительный кризис на Украине становится не только реальной опасностью для населения, но и главной темой для политических спекуляций. Конкурирующие политические группы уже начали предлагать фантастические спасительные планы. При этом все они являются не чем иным, как политическим спектаклем для избирателей, поскольку проблема украинской энергозависимости системна.

«Без отказа от антинародной, антироссийской политики и безумного, но последовательного курса на либерализацию цен для потребителей ее не решить. Россия ведь готова проявить добрую волю. Вспомните «газовую» встречу Виктора Медведчука и Юрия Бойко с Дмитрием Медведевым в Москве в 2019 году. Но Медведчук сегодня под арестом, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает «назло маме морозить уши», — пояснил Иван Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Более того, заметил эксперт, от украинского волюнтаризма теперь страдает вся Европа, ведь именно из-за отказа Киева от прямых закупок российского газа возник нынешний рост цен на энергоресурсы в ЕС. Ладно бы Киев заранее подготовился — еще весной цены были в четыре раза ниже. Но украинские власти дождались осени. Сейчас закупать дорого, а собственных запасов не хватает.

«А страдать простому украинцу. Сейчас он возмущен, что платежка за куб повысилась за год более чем на 2 гривны — до 7,42. Представьте, что будет, если она взлетит до рыночных 35? Или государство покроет? А из каких заначек? И как долго это будет продолжаться? Если при продолжении существующей газовой конфронтации с Россией Запад не отвалит Украине внеочередных кабальных кредитов, команда Зеленского может не удержаться до конца отведенной каденции», — заключил Иван Скориков.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что политика Киева по закупкам газа носит иждивенческий характер. По его словам, украинские власти ведут себя так, будто им все должны. Он также указал, что Украина, отказавшись от прямых поставок голубого топлива из РФ, переплачивает 20-30%.