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Эксперт по языку тела Стэнтон указал на провальную попытку флирта Гэмбл с Путиным
Политика
Эксперт по языку тела Стэнтон указал на провальную попытку флирта Гэмбл с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 20 октября. Стратегия американской журналистки Хэдли Гэмбл по привлечению внимания президента России Владимира Путина обернулась провалом, заявил эксперт по языку тела Даррен Стэнтон в интервью Daily Mail.

Специалист по невербальной коммуникации внимательно изучил поведение модератора заседания «Российской энергетической недели» во время ее беседы с российским лидером. В частности, эксперт заметил в жестах журналистки как минимум семь приемов женского флирта, передает «ПолитРоссия».

Даррен Стэнтон указал на то, как Гэмбл перебирала волосы во время общения с президентом. Плюс ко всему эксперт заметил «игру туфлями» и «плавные жесты», которые совершала журналистка во время перекидывания ноги на ногу. Но самым главным фактором стали расширенные зрачки модератора, которые демонстрировали непритворное счастье.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это весьма показательно <…>. Я не совсем уверен, является ли это частью какой-то продуманной стратегии, направленной на то, чтобы привлечь внимание президента Путина [или проявлением истинного влечения], но очевидно, что это не сработало», — отметил Стэнтон.

Что касается Владимира Путина, то лидер был последовательным в языке тела и сохранял то, что эксперты называют базовыми жестами.

Как стало известно ранее, американская журналистка Гэмбл показала фото своих ног на фоне Путина. Соответствующий снимок она выложила в Instagram.

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путин журналистка гэмбл
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