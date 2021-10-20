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Главком Сухопутных войск ВС РФ Салюков прибыл в Южную Корею для участия в выставке ADEX-2021
Армия
Главком Сухопутных войск ВС РФ Салюков прибыл в Южную Корею для участия в выставке ADEX-2021
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 20 октября. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков во главе делегации Минобороны прибыл с визитом в Республику Корея.

Генерал Салюков планирует посетить оборонную выставку ADEX-2021 в Сеуле и провести переговоры с руководством южнокорейских вооруженных сил, заявили в российском военном ведомстве.

«В Республику Корея для участия в Сеульской международной выставке аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2021 прибыла делегация Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым», — отмечается в опубликованном документе.

Основными темами диалога Салюкова с министром обороны Южной Кореи Со Уком и командующим сухопутными войсками страны Нам Ен Сином станут вопросы двустороннего сотрудничества в военной области, в том числе реализация программы обучения южнокорейских офицеров в российских военных вузах.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с армянским коллегой Аршаком Карапетяном, которые были посвящены ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об освобождении азербайджанской стороной пятерых армянских военнопленных благодаря посредничеству Минобороны РФ информировал RT.

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южная корея мо рф салюков
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