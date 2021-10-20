Кто виноват в очередном убийстве ребенка психически больным преступником

Предполагаемая убийца девятилетней девочки в Вологде задержана полицией при попытке скрыться. Женщина заманила к себе в квартиру двух детей, одного ребенка убила. Позднее оказалось, что подозреваемая имеет серьезное психическое расстройство. Возбуждено дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики, которые никак не реагировали на обстановку в семье убитого ребенка — она была неблагополучной.

Могут ли психбольные притвориться здоровыми ради выписки, кто несет ответственность за их преступления?

Сколько может длиться лечение невменяемого преступника, действительно ли есть ограничение в три года?

Правда ли, что лечить преступников могут в обычном психиатрическом стационаре, без охраны и контроля?

Лечится ли педофилия и другие сексуальные отклонения?

Министерство юстиции России в 2018 году направило в правительство законопроект, предлагающий поручить тюремному ведомству охрану специальных психбольниц для преступников. Какова судьба этой инициативы? Как осуществляется надзор за психически больными?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит врач-психиатр скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Олег Аронович.

Эфир Олега Ароновича состоится в среду, 20 октября, в 11:00.

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