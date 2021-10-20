Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 10:23
10:20
Происшествия
Четыре человека пострадали после опрокидывания машины в кювет на Ямале
10:15
Происшествия
Житель Челябинской области закопал свою машину после смертельной аварии
10:15
Политика
Посол Нечаев заявил о заинтересованности России в комфортной работе ее СМИ в Германии
10:12
Общество
В Бугуруслане молодых людей наградили за спасение семьи от отравления угарным газом
10:10
Политика
Делегация талибов приехала в Россию для участия в «московском формате»
10:09
Армия
ВСУ обстреляли из минометов западные окраины Донецка
10:09
Политика
Читатели Die Zeit подвергли критике шаги НАТО по отношению к России
10:09
Общество
В Крыму уже несколько лет не могут построить приют для бездомных из-за соцконфликта
10:08
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
10:03
Происшествия
Появились кадры с места взрыва возле здания пограничной полиции в Кабуле
Все новости

Суперлигу Европы могут провести в новом формате
Спорт
Суперлигу Европы могут провести в новом формате
pixabay.com

Мадрид, 20 октября. Организаторы Европейской Суперлиги разработали усовершенствованный план турнира.

Руководство Суперлиги Европы предложило разделить всех участников турнира на две лиги — высшую и низшую, в каждой из которых выступят по 20 команд. Об этом информирует The Sun. Организаторы Европейской Суперлиги предлагают сделать турнир открытым для всех клубов и не проводить его под эгидой УЕФА. При этом представители мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса», инициировавшие создание нового турнира, выступили в пользу жесткого контроля на расходами.

О создании Суперлиги Европы стало известно в апреле этого года. На фоне жесткой критике со стороны ФИФА и УЕФА девять клубов из 12 объявили о выходе из проекта.

Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Суперлигу Европы могут провести в новом формате
футбол спорт проект формат Суперлига Европы
Комментировать