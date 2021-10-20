Суперлигу Европы могут провести в новом формате

Мадрид, 20 октября. Организаторы Европейской Суперлиги разработали усовершенствованный план турнира.

Руководство Суперлиги Европы предложило разделить всех участников турнира на две лиги — высшую и низшую, в каждой из которых выступят по 20 команд. Об этом информирует The Sun. Организаторы Европейской Суперлиги предлагают сделать турнир открытым для всех клубов и не проводить его под эгидой УЕФА. При этом представители мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса», инициировавшие создание нового турнира, выступили в пользу жесткого контроля на расходами.

О создании Суперлиги Европы стало известно в апреле этого года. На фоне жесткой критике со стороны ФИФА и УЕФА девять клубов из 12 объявили о выходе из проекта.

Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.